Полтавский облсовет разрешил «Газойлинвесту» добычу на территории 185 кв. км

Полтавский областной совет на сессии в среду, 25 декабря, выдал обществу с ограниченной ответственностью «Газойлинвест» разрешение на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с последующей добычей нефти и газа (промышленной разработкой) на площади 185 кв. км.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты решили выдать предприятию разрешение на разработку Гаркушинской площади на территории Миргородского района (общая площадь лицензионного участка составляет 39,67 кв. км), Мельничной площади на территории Гадячского района (общая площадь лицензионного участка составляет 125,2 кв. км), Юго-Розпашневской площади на территории Карловского района (общая площадь лицензионного участка составляет 20,13 кв. км).

Депутаты обязали ООО «Газойлинвест» предоставить в областной совет копии программы работ и соглашения об условиях пользования недрами, а также ежегодно, в течение срока действия специального разрешения, заключать с местными органами власти соглашения на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание на долевых началах объектов социальной инфраструктуры, дорог местного значения и на мероприятия по охране окружающей природной среды.

Депутаты облсовета также рекомендовали местным органам власти 5% привлеченных средств, которые поступают на развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов, направлять на мероприятия по охране окружающей природной среды.