Украина в январе вернется к переговорам о консорциуме по управлению ГТС

Украина в январе вернется к переговорам с Европейским Союзом и Россией относительно создания консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий на пресс-конференции в среду.

«У нас есть наработки как со стороны Еврокомиссии, так и со стороны наших российских партнеров. Мы приступим к этим переговорам в январе месяце», - сказал Ставицкий.

Кроме того, он сообщил, что оценка ГТС, проводимая консалтинговой компанией EY в рамках реформирования НАК «Нафтогаз Украины», уже завершена. Однако Ставицкий отказался назвать цену ГТС, сославшись на конфиденциальность этой информации.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина готова к активному диалогу относительно создания трехстороннего газового консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.В то же время Украина уже более 5 лет ведет переговоры с Россией и Европейским Союзом по вопросу модернизации ГТС. Рассматриваются варианты создания консорциумов по управлению ГТС в двух- (Украина – РФ) и трехстороннем (Украина – РФ – ЕС) форматах.

Россия в переговорах по созданию консорциума предлагала для реализации неприемлемый для Украины белорусский сценарий. В 2011 году ГТС Беларуси полностью перешла в собственность «Газпрома».

По информации в СМИ, украинскую ГТС оценивают в 26-29 млрд долл.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.