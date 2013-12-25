Вопрос строительства LNG-терминала еще не закрыт - Ставицкий

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий считает, что вопрос со строительством LNG-терминала в Украине не закрыт, однако допускает, что глава Госинвестпроекта Владислав Каськив, возможно, допустил просчет при реализации данного проекта.

«Я не хочу никого обвинять, но у каждого человека бывают те или иные просчеты. Иногда можно выдать желаемое за действительное, а реалии другие», - сказал министр на пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос о том, виноват ли глава Госинвестпроекта в нереализации проекта LNG-терминала.

«Но это не говорит о том, что это плохой человек и он неправильно работает», - добавил Ставицкий.

В то же время министр отметил, что вопрос о реализации проекта LNG-терминал для Украины еще закрыт.

«Проект не умер. Я вам скажу больше: убежден, что LNG-технологии в ближайшие 5 лет займут достойное место в использовании на территории Украины», - подчеркнул он.

«Все, что касается Министерства энергетики и угольной промышленности, мы все предоставили: все площадки, все расчеты, коммуникационные возможности, инфраструктурные для того, чтобы проект заработал», - сказал Ставицкий.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) скандальное соглашение на 1 млрд евро о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Как стало известно, документ был подписан главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивом с якобы преставителем компании Джорди Бонвеи, который не имел полномочий на это. После этого инцидента ведомству Каськива до сих пор так и не удалось привлечь нового инвестора.