«Газпром» сохранит монополию на экспорт газа по трубопроводам

Москва. Россия не планирует либерализовать экспорт газа по трубопроводам (как это сделано с экспорта сжиженного природного газа), тем самым лишать российский газовый гигант «Газпром» монопольного права экспортировать газ по трубопроводам.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Таких планов нет. Это неактуально", - сказал Дворкович.

Он отметил, что приоритетом для правительства является обеспечение недискриминационного доступа к трубопроводному транспорту внутри страны, так как необходимо развивать конкуренцию на внутреннем рынке.

Вице-премьер подчеркнул, что приоритетом для России остается трубопроводный газ.

"Его поставка в соседние страны, Европу, надеюсь, что в скором времени и в Китай. В целом в мировом потреблении его доля, как минимум, сохранится и даже увеличится в связи с тем, что многие страны отказались от ядерной энергетики, постепенно отказываются от угольных технологий, по крайней мере, предыдущего поколения. Так что мы рассчитываем на увеличение поставок", - сказал Дворкович.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в России вступил в силу закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа. Теперь экспортировать СПГ сможет не только «Газпром».

Согласно закону, право на экспорт СПГ, помимо «Газпрома» и его дочерних обществ, предоставляется также компаниям, лицензия на пользование недрами которых по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа или направление добытого газа для сжижения на такой завод. Экспортировать СПГ также смогут госкомпании, которые являются пользователями участков недр, расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря. Доля участия государства в таких госкомпаниях должна составлять более 50%.

Таким образом, к экспорту СПГ, помимо «Газпрома», могут быть допущены «Роснефть» и проект «Ямал СПГ», который реализуется с участием «НОВАТЭК».