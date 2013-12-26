Большинство россиян отрицательно относятся к снижению цены на газ для Украины – опрос

Москва. Большинство россиян отрицательно относятся к решению властей РФ инвестировать 15 млрд долл. из Фонда национального благосостояния России в экономику Украины и снизить цену на газ для Украины.

При этом почти половина россиян считают, что русские и украинцы один народ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, переданные агентству УНИАН.

Так, отвечая на вопрос, как вы относитесь к решению инвестировать 15 млрд долл. из ФНБ России в экономику Украины, 37% опрошенных заявили – «скорее отрицательно», 28% - «резко отрицательно». Положительно к такому рушению относятся лишь 20% (4% - целиком положительно, 16% - скорее положительно»). Затруднились с ответом 16%.

При этом 56% россиян отрицательно относятся к снижению цены на газ для Украины (скорее отрицательно - 40%, резко отрицательно – 16%). Положительно к такому решению относятся лишь 30% (5% - целиком положительно, 25% - скорее положительно»). Затруднились с ответом 16%.

43% опрошенных считают, что украинцы и русские один народ, 50% считают, что это два разных народа, 7% - затруднились с ответом.

В то же время, 65% опрошенных считают, что президент РФ Владимир Путин, так или иначе, договорится с Президентом Украины Виктором Януковичем о том, что Украина будет интегрироваться с Россией в ближайшее время, 11% - придерживаются противоположного мнения, 24% - затруднились с ответом.Также, 51% опрошенных, отвечая на вопрос о возможности ассоциированного членства Украины в Европейском Союзе, сообщили, что относятся к этому «нейтрально, это внутреннее дело Украины», 6% ответили «положительно, интеграция в ЕС даст новый толчок социально-экономическому и политическому развитию Украины», 24% - «отрицательно, это предательство славянского единства, Украина должна была вступить в Таможенный союз с Россией», 19% - затруднились с ответом.

Кроме этого, большинство россиян – 62% положительно относятся к решению подписать план по урегулированию торговых и экономических отношений между Россией и Украиной, 20% - отрицательно к этому относятся, 19% - затруднились с ответом.

Опрос проведен 20-24 декабря 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.