Янукович: нужно последовательно снижать цену на газ с начала 2014 года

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

Он обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой вместе с Национальной комиссией, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), принять решение о последовательном сокращении цены на газ для отечественных потребителей.

"С 1 января чтобы уже наши производители и наши потребители это почувствовали из месяца в месяц", - сказал Президент.

Как отметил Янукович, он понимает, что в подземных хранилищах находится газ по старой, завышенной цене, который нужно также реализовать, но работу по удешевлению газа для потребителей нужно проводить.Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

25 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы», что цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Азаров пояснил, что цена на газ для промышленников не может быть снижена одномоментно, поскольку в подземных хранилищах (ПХГ) накоплен значительный объем газа, который закупался по прежней цене.

25 декабря министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что в украинских подземных хранилищах накоплено 16,5 млрд кубометров газа. При этом он отметил, что половина объема – 8 млрд кубометров – принадлежит НАК «Нафтогаз Украины». Топливо покупалось по цене 400 долларов за тысячу кубометров.