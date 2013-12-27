Казахстан вводит временный запрет на вывоз некоторых видов нефтепродуктов

Казахстан с 1 января 2014 года вводит временный запрет на вывоз некоторых видов нефтепродуктов, говорится в постановлении правительства республики, опубликованном в пятницу, сообщает РИА «Новости».

В документе отмечается, что запрет на вывоз "легких дистиллятов и продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов, кроме специальных бензинов и печного топлива бытового" вводится сроком на шесть месяцев "в целях недопущения критического недостатка и роста цен на внутреннем рынке нефтепродуктов".

Министерству экономики и бюджетного планирования Казахстана поручено проинформировать о введении запрета Евразийскую экономическую комиссию. В свою очередь Министерству иностранных дел поручено уведомить секретариат интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых правительством Казахстана мерах по регулированию внешнеторговой деятельности.