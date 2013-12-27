Цены на нефть колеблются в ожидании данных по запасам "черного золота" в США

Мировые цены на нефть в пятницу колеблются в ожидании статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.11 мск снизилась на 0,27% - до 111,68 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,05% и составила 99,50 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цены на нефть росли.

Рынок "черного золота" ожидает публикации позднее в пятницу статистики по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 20 декабря, упали на 2,3 миллиона баррелей, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

При этом трейдеры обратили внимание на статистику по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю превзошло ожидания экспертов: оно сократилось на 42 тысячи, зафиксировав максимальное падение с ноября 2012 года, - до 338 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок составит 345 тысяч.