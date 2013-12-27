Кабмин удвоил объем выпуска векселей для покрытия разницы в тарифах ТКЭ

Кабинет министров Украины увеличил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию на 3,878 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №934 от 18 декабря.

Как отмечается в документе, правительство утвердило дополнительный объем выпуска векселей для погашения задолженности, образовавшейся в текущем году по состоянию на 1 октября 2013, предприятий теплокоммунэнерго.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства срочно утвердить формы договора о проведении расчетов между предприятиями теплоснабжения и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с использованием векселей.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ограничил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которые сформировались по состоянию на 1 января 2013 года, суммой в 2,85 млрд грн.

4 июля 2013 года Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями.

7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.