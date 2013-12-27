Предприятия ТКЭ по итогам года могут сократить потребление газа с 8 до 7 млрд кубов - Азаров

Предприятия теплокоммунэнерго по итогам 2013 года могут сократить потребление газа с 8 до 7 миллиардов кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«Мы в балансе записали 8, но, скорее всего, выйдем на 7 миллиардов потребления», - заявил Азаров.

Он отметил, что сокращение потребления газа может произойти в результате достаточно теплой зимы.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление природного газа для производства тепловой энергии в ЖКХ уменьшилось на 8% - до 6,47 млрд куб. м.

Украина в январе-октябре 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,6% - до 38,85 млрд кубометров.

По информации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, потребление газа в Украине за октябрь 2013 года составило 4,126 млрд куб. м, что на 10,8% больше показателя октября 2012 года.

Украина по итогам 2012 года сократила потребление газа по сравнению с 2011 годом на 5,66% - до 48,761 млрд куб. м. В 2010 году Украина потребила 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.