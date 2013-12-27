ЕБРР предоставит кредит на 20 млн евро предприятию ТКЭ в Луганске

Европейский банк реконструкции и развития принял решение о предоставлении кредитной линии в размере 20 млн евро Луганскому городскому коммунальному предприятию «Теплокоммунэнерго» под гарантию города, говорится в сообщении банка. Отмечается, что данный кредит будет сопровождаться инвестиционным грантовым финансированием на сумму до 5 млн евро от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, крупнейшим донором которого является Европейский Союз.

«Эти средства будут использованы для повышения энергоэффективности, сокращения потерь энергоресурсов, уменьшения потребления газа и электроэнергии, а также повышения качества услуг централизованного теплоснабжения для почти четверти миллиона луганчан в почти 90 тыс. домохозяйств», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, ЕБРР также предоставит кредит в размере до 10 млн евро, который впоследствии может быть увеличен до 20 млн евро, на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности общественных зданий в Днепропетровске.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 ноября 2013 года банк предоставил более 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) для 318 проектов в Украине.

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) - многосторонний донорский фонд объемом 90 млн евро, которым руководит ЕБРР и который предназначен для стимулирования инвестиций в области энергоэффективности в Украине и других странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе правительства Швеции во время ее председательства в Европейском Союзе в 2009 году и дополняет кредиты в сфере энергоэффективности ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка, Северной экологической финансовой корпорации и Группы Всемирного банка. Донорами E5P являются ЕС и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Украина.