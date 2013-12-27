Украина продлила стандарт топлива Евро-3 до конца 2015 года

Кабинет министров Украины продлил действие стандарта качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующего требованию Евро-3, до конца 2015 года.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от №927 1 августа 2013 года, опубликованного на официальном сайте Кабмина 27 декабря.

Также данным постановлением Кабмин утвердил конечный срок ввода в обращение топлива стандарта Евро-4 – до 31 декабря 2017 года, а Евро-5 – неограниченный, но с условием, что с 2017 года запрещается использование добавок (присадок) к бензинам с концентрацией марганца больше 6 мг на куб. дм.

Согласно документу, данные технические регламенты набирают силу через шесть месяцев со дня публикации.

Читайте также: Автомобили ЗАЗ получили сертификат соответствия Евро-4

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в середине марта 2013 г. поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.