В Беларуси бензин и дизельное топливо дорожают второй раз за месяц

В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо с субботы повысились в среднем на 2%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Концерн "Белнефтехим" утвердил новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты. Согласно сообщению пресс-службы концерна, стоимость 1 литра дизельного топлива теперь составляет 9 600 руб. (чуть более 1 доллара), бензина АИ-95-К5 - 9 500 руб. (1 доллар), АИ-92-К3 - 8 600 руб. (0,9 доллара).

"Пересмотр цен произведен в целях частичной компенсации увеличения ставок акцизов на подакцизные нефтепродукты с 1 января 2014 года", - прокомментировали в концерне.

Последний раз бензин и дизельное топливо дорожали 5 декабря текущего года в среднем на 2%.