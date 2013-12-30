Набсовет «Донецккокса» сменил исполняющего обязанности гендиректора

Наблюдательный совет коксохимического предприятия "Донецккокс" назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия Андрея Шабанова, ранее занимавшего должность директора по персоналу.

Об этом "Донецккокс" сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение набсовет принял 26 декабря т.г.

В сообщении указывается, что Шабанов будет занимать данную должность два месяца – с 1 января по 28 февраля 2014 года вместо Павла Новикова, полномочия которого заканчиваются 31 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, набсовет "Донецккокса" 29 ноября 2013 года уволил с должности генерального директора Геннадия Волокиту и назначил исполняющим обязанности гендиректора предприятия Павла Новикова, ранее занимавшего должность директора по производству и инжинирингу.

Справка УНИАН. "Донецккокс" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония.

Основными акционерами "Донецккокса" являются "Метинвест Холдинг" - 24,5%, СКМ - 31,29%, АРС (Донецк) - 23,83% и Мариупольский меткомбинат им.Ильича (Донецкая обл.) - 12,96%.

В 2012 году "Донецккокс" получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 30,1 млн грн.