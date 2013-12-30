Тарифы на тепло для бюджетных организаций будут снижены на 25% уже с 1 февраля

С 1 февраля 2014 года в среднем на 25% будут снижены тарифы на отопление детских садов, больниц и других учреждений бюджетной сферы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), со ссылкой на главу ведомства Валерия Саратова.

Согласно сообщению, соответствующие решения планируется утвердить на внеочередном заседании комиссии 31 декабря. По словам Саратова, перерасчет тарифов на тепловую энергию для потребителей бюджетной сферы уже осуществляется комиссией.

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«После пересчета стоимость отопления детсадов, больниц и других заведений бюджетной сферы будет снижена в среднем на 25%. Это позволит сэкономить около 2 млрд гривен. Такой дополнительный ресурс останется в регионах и будет направлен на развитие городов и районов, повышение комфортности обитания граждан», - цитирует Саратова пресс-служба.

При этом сообщается, что тарифы на отопление для населения снижаться не будут, поскольку государство и так дотирует украинцев, оплачивая разницу в тарифах между населением и теплокоммунэнерго. Повышение тарифов на теплоснабжение также не планируется.

«Государство и в дальнейшем продолжит дотировать стоимость газа для населения, которая на 55% меньше, чем для предприятий теплокоммунэнерго», - подчеркнул Саратов.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

20 декабря глава Нацкомуслуг Валерий Саратов заявил, что снижение тарифов на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнес-структур, исходя из заключенных с РФ договоренностей, может составить 20-25%.

В то же время Саратов отметил, что пересмотр тарифов - довольно сложный процесс, поэтому новые цены на теплоснабжение для бюджетных организаций и бизнеса могут начать действовать, в лучшем случае, с февраля следующего года.

Однако 27 декабря президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову уже до 30 декабря обеспечить решение вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины.