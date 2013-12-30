Акционеры "Макеевкокса" сменили главу набсовета предприятия

Акционеры одного из крупнейших предприятий коксохимического производства Украины «Макеевкокс» 27 декабря уволили с должности председателя наблюдательного совета Сергея Медянцева и назначили вместо него Сергея Зинченко.

Об этом сообщил «Макеевкокс» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария Украины.

Согласно сообщению, Зинченко ранее занимал должность директора по производству «Макеевкокса».

Как сообщал УНИАН, «Макеевкокс» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 78,4% до 13,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Макеевкокс» - одно из крупнейших предприятий Украины по производству шихты угольной, кокса доменного и химической продукции на основе технологии термической переработки углей.

«Макеевкокс» входит в группу «Донецксталь», которая владеет 97,47% акций предприятия.

Группа «Донецксталь» является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции в СНГ.