С 1 января цены на газ для промпотребителей снизят на 10%, для госучреждений – на 29%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла в понедельник, 30 декабря, на открытом заседании.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности выдало НКРЭ соответствующие ценовые рекомендации, закрепленные в проекте постановления правительства, подготовленном Минэнергоугля 26 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности в связи со снижением Россией цены на газ.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.