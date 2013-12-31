В Госдуму внесли соглашение о поставках нефтепродуктов в Таджикистан

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму для ратификации соглашения между правительствами России и Таджикистана о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов, соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства, пишет ПРАЙМ.

"Соглашение предусматривает освобождение Российской Федерацией от вывозных таможенных пошлин нефтепродуктов, поставляемых в Республику Таджикистан в объемах внутреннего потребления республики", - сообщается в справке к документу.

Перечень нефтепродуктов включает автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, битум и битумные смеси, сжиженные углеводородные газы и нефтяной кокс.

Минэнерго России и Министерство энергетики и промышленности Таджикистана до 1 октября каждого года согласовывают объемы внутреннего потребления нефтепродуктов Таджикистане на следующий календарный год и подписывают по ним индикативные балансы. На 2013 год объем согласован в размере 1 миллиона тонн.

Документ также предусматривает запрет на реэкспорт поставляемых в Таджикистан на беспошлинной основе нефтепродуктов и право России приостановить беспошлинные поставки в случае выявления соответствующих фактов.

Кроме того, соглашение гарантирует неприкосновенность собственности российских компаний, действующих в Таджикистане в рамках соглашения, предусматривает полную и безусловную правовую защиту собственности и недопустимость принудительного изъятия.