Нефть слабо дорожает в преддверии Нового года

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую позитивную динамику в ходе заключительной торговой сессии 2013 года, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 9.42 мск выросла на 0,14% - до 111,37 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,07% и составила 99,36 доллара за баррель, пишет ПРАЙМ.

"Мы уже наблюдали значительный рост, некоторые трейдеры решили сократить покупки в преддверии Нового года", - сказал главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, которого цитирует агентство Bloomberg.

Инвесторы на рынке нефти также обратили внимание на новости из Ливии. Как сообщает агентство MarketWatch, пресс-секретарь ливийской National Oil Corp. заявил, что за выходные два месторождения возобновили добычу нефти. Некоторые эксперты полагают, что рост добычи в Ливии может заставить другие страны ОПЕК снизить добычу, чтобы сохранить стабильность цен.