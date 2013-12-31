Нацкомуслуг не видит причин для снижения тарифов на тепло для населения

Оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«При расчете тарифов на тепловую энергию, которая используется для нужд населения, используется стоимость природного газа украинского добычи (вместе с НДС, это 1309 грн/тыс. куб. м). Как видите, стоимость российского газа по 2448 грн/тыс. куб. м, которую вчера установила НКРЭ, выше той, которая используется сейчас», - сказал Саратов.

«Поэтому у комиссии сейчас отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов 26 декабря заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

В то же время, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул уточнил, что речь идет о снижении тарифов для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

30 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров, и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Сегодня, 31 декабря, глава Нацкомуслуг Валерий Саратов заявил, что комиссия намерена с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций - в среднем на 12% - до 683 грн за Гкал.