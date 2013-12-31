В Украине будет создан Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности

Кабинет министров принял решение о создании бюджетного учреждения «Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности», который будет осуществлять централизованный контроль состояния рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования, и заниматься предотвращением возникновения опасных ситуаций путем автоматизированного прогнозирования.

Соответствующее распоряжение №1048 от 25 декабря размещено на сайте правительства.

Центр будет создан для повышения уровня безопасности работ на шахтах угледобывающих предприятий.Структура будет отнесена к сфере управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за январь-ноябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 46% - до 13,716 млрд грн по сравнению с 9,369 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ, а также планы по его частичному замещению отечественным углем.