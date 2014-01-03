Беларусь с 1 января повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 января 2013 года повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, следует из постановления правительства Белоруссии от 30 декабря 2013 года, опубликованного на национальном правовом интернет-портале 1 января, пишет ПРАЙМ.

Предусматривается повышение экспортной пошлины на сырую нефть до 401 доллара с 385,7 доллара за тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, за исключением бензинов, которая с 1 октября 2011 года составляет 66% от пошлины на нефть, с 1 января повышена до 264,6 доллара с 254,5 доллара. Такая же пошлина установлена на бензол, толуол, ксилолы, мазут, смазочные масла, отработанные нефтепродукты, вазелин и парафин (кроме сырых и прочих), нефтяной кокс и нефтяной битум (кроме нефтяного кальцинированного кокса).

На товарные бензины и прямогонный бензин ставка вывозных таможенных пошлин, исходя из коэффициента 0,9, повышается с 1 января до 360,9 доллара с 347,1 доллара за одну тонну.

Пошлина на сжиженные углеводородные газы с 1 января снижена до 196,5 доллара с 203,5 доллара за тонну.

Беларусь с 1 октября 2011 года вслед за Россией осуществляет расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по формуле "60/66". Речь идет о продукции, вывозимой с территории страны за пределы таможенной территории Таможенного союза. Формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 от ставки пошлины на нефть.

С 2011 года Беларусь импортирует российскую нефть беспошлинно, но перечисляет в бюджет России вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из этой нефти. В 2012 году Беларусь перечислила в бюджет России 3,8 миллиарда долларов вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, полученные из российской нефти.