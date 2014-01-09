Кабмин планирует отменить НДС на импорт газа

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть вопрос об отмене взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте природного газа в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Сегодня будем рассматривать этот вопрос, а именно отмену НДС с импорта газа на границе нашей страны», - сказал Ставицкий.