Кабмин планирует отменить НДС на импорт газа
10:36, 09 января 2014Нефтегазовый комплекс
0
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть вопрос об отмене взимания налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте природного газа в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.
«Сегодня будем рассматривать этот вопрос, а именно отмену НДС с импорта газа на границе нашей страны», - сказал Ставицкий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter