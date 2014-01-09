«Укртрансгаз» в 2014 году будет закупать газ согласно тарифам НКРЭ

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в текущем году будет закупать газ по цене согласно тарифам, установленным Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил журналистам, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что «Укртрансгаз» планирует закупать газ по 520 долларов за тысячу кубометров для обеспечения производственно-технологических и собственных нужд.

«Откуда вы ее взяли (цену)? «Укртрансгаз» будет закупать газ в этом году согласно тарифам НКРЭ», - сказал Ставицкий.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа является составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.