Кабмин одобрил законопроект об отмене НДС на импорт газа

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил законопроект об отмене взимания НДС при импорте природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Он также выразил надежду, что ВР примет соответствующий закон.

«Мы направили в парламент (законопроект — УНИАН) и надеемся, что парламент рассмотрит этот вопрос и решение будет положительным», - сказал министр.

Справка УНИАН. Украина с 1 января 2014 года возобновила взимание налога на добавленную стоимость с операций по ввозу на свою территорию природного газа (вступил в силу закон №713-VII от 19 декабря 2013 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставок отдельных налогов". Этим законом с 2014 года отменятся п. 14 ст. 197 Налогового кодекса, которым операции по ввозу на территорию Украины природного газа освобождались от НДС).

В конце 2013 года президент Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко и министру энергетики и угольной промышленности Эдуарду Ставицкому подготовить до 10 января законопроект, который бы снова освободил импорт газа от уплаты НДС.