Украина в ноябре увеличила импорт нефти в 1,8 раза

Украина в ноябре 2013 года на фоне ряда факторов, в том числе и запуска Одесского нефтеперерабатывающего завода, увеличила импорт нефти в 1,8 раза - до 152,9 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, импорт нефти за 11 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза — до 659,1 тыс. тонн.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины за ноябрь 2013 года увеличились по сравнению с ноябрем 2012 года на 28,9% - до 349,7 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 14,9% - до 397,9 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод возобновил работу в конце сентября 2013 года после трехлетнего простоя.

Украина в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года увеличила импорт нефти в 2 раза - до 189,9 тыс. тонн, при этом в январе-октябре 2013 года сократила импорт нефти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 514,2 тыс. тонн.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.