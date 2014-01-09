Средняя цена импортного газа для Украины в декабре снизилась на 0,7%

Средняя цена газа, который Украина импортировала в декабре 2013 года (средняя таможенная стоимость импортного природного газа) по сравнению с ноябрем снизилась на 0,7% - до 392,31 долл. за 1тыс. кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте министерства.

«Минэкономразвития предоставляет информацию о фактической цене реализации для газа природного за декабрь 2013 года, которая составляет 392,31 долл. США за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Средняя цена газа, который Украина импортировала в ноябре 2013 года, снизилась на 4% по сравнению с октябрем - до 395 долл. за 1 тыс. куб. м

Как сообщал УНИАН, среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете Украины на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» по состоянию на 9 января 2014 года уже подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.