Потребление угля на ТЭС сократилось на 2%

Украинские теплоэлектростанции в январе-ноябре 2013 года снизили потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2% - до 34,075 млн тонн.

Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным министерства, в ноябре 2013 года потребление угля увеличилось по сравнению с ноябрем 2012 года на 16,9% - до 3,296 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в последние два года Украина декларировала переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

Согласно утвержденному Кабинетом министров балансу газа на 2013 год, теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планировалось поставить 6,3 млрд куб. м газа.