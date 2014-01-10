Еврокомиссия прокомментировала отказ Украины от реверса газа

Брюссель. Европейская комиссия приняла во внимание позицию правительства Украины о прекращении реверсных поставок газа из стран Евросоюза, однако напоминает, что реверсные поставки усиливают конкуренцию на украинском энергетическом рынке и способствуют безопасности газовых поставок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге заявила Сабин Бергер, пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

"В то время как Комиссия принимает во внимание недавние сообщения средств массовой информации, реверсные газовые поставки из ЕС являются возможностью для Украины увеличить конкуренцию на рынке и усилить безопасность поставок", - сказала Бергер.

"Комиссия действует в качестве посредника в этом вопросе, но сами страны и привлеченные компании должны решать вопрос реверсных поставок. Комиссия остается в тесном контакте с украинской властью в усилиях, направленных на реформирование украинского энергетического сектора в русле обязательств в рамках Энергетического содружества", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил в 9 января, что Украина, получив на треть более дешевый российский газ с нового года, прекращает реверсные поставки газа из Европы.

Ранее Украина получала газ в реверсном режиме из Польши и Венгрии и планировала подписать соглашение о поставках газа из Словакии до конца декабря прошлого года.