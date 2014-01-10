Азаров надеется, что цена российского газа для Украины будет стабильной

Премьер-министр Украины Николай Азаров надеется, что цена российского газа для Украины в 2014 году будет стабильной – на уровне 268,5 долларов за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

“Мой прогноз относительно цены на газ на 2014 год такой: цена на газ будет стабильной для нас!”, - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

До этого Украина долго и безуспешно вела переговоры с Россией о пересмотре условий контракта.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» по состоянию на 9 января 2014 года уже подписали дополнительное соглашение по определению коэффициента, позволяющего обеспечить цену газа для Украины в первом квартале текущего года в размере 268,5 доллара за тысячу кубометров.