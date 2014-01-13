Добыча угля в Украине за год сократилась на 2,6%

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, добыча угля государственными угледобывающими предприятиями в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилась на 2,9% - до 24,147 млн тонн.

В декабре 2013 года добыча угля в Украине увеличилась на 4,6% по сравнению с декабрем 2012 года - до 7,539 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в марте 2013 года заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларировала переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.