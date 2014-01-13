Добыча угля в Украине за год сократилась на 2,6%

12:10, 13 января 2014
Нефтегазовый комплекс
0

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности.

В частности, добыча угля государственными угледобывающими предприятиями в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилась на 2,9% - до 24,147 млн тонн.

В декабре 2013 года добыча угля в Украине увеличилась на 4,6% по сравнению с декабрем 2012 года - до 7,539 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в марте 2013 года заявил, что для обеспечения топливного баланса страны Украине необходимо ежегодно добывать 100-105 млн тонн угля.

Угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

В последние два года Украина декларировала переход на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter