Цены на нефть колеблются в ожидании увеличения запасов в США

Мировые цены на нефть во вторник колеблются на фоне ожидания участниками рынка увеличения запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 08.49 мск выросла на 0,04% - до 106,79 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI возросла на 0,24% и составила 92,02 доллара за баррель, пишет "Прайм".

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 10 января, выросли на 1,38 миллиона баррелей.

"В США очень много готового продукта (нефтяного - ред.). Я не ожидаю снижения запасов и это будет оказывать давление на цены", - говорит аналитик Fat Prophets в Сиднее Дэвид Леннокс, слова которого цитирует агентство Bloomberg.