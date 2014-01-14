Польша сможет оценить реальные запасы сланцевого газа не ранее 2026 года

Варшава. Счетная палата Польши (Najwyzsza Izba Kontroli - NIK) раскритиковала польское правительство за неэффективную работу по поиску сланцевого газа в стране, отмечая, что при сохранении нынешних темпов работ оценить реальные запасы этого топлива удастся не ранее 2026 года.

Об этом сказано в отчете палаты, которым располагает УНИАН.

NIK раскритиковал задержку с подготовкой законодательной базы, необходимой для добычи углеводородов из сланцев в Польше, и слишком медленный темп разведывательных работ.

"Небольшое количество пробуренных поисковых скважин и недостатки в результатах исследований не позволяет локализовать и реально оценить запасы сланцевого газа в Польше. Чтобы это сделать, нужно пробурить около 200 скважин. При нынешнем темпе это займет около 12 лет", - отмечено в отчете.

Палата сообщила, что в 2007-2012 годах лицензиями на поиск сланцевого газа в профильном министерстве занимались только 3 человека, которые рассматривали заявки от компаний в среднем более 4 месяцев вместо предусмотренных процедурой 30 дней.

Кроме того, NIK обвинил Министерство охраны окружающей среды в ненадлежащем контроле за сотрудниками, занимающимися выдачей этих лицензий, указав на возможность коррупции.

В частности, один из сотрудников после увольнения из министерства устроился в компанию, которой ранее выдал лицензию, а еще один работал на человека, который пытался получить лицензию.

По данным NIK, в стране выдано более ста лицензий на поиск сланцевого газа; данные работы проходят почти трети территории страны. Бурение одной скважины обходилось около 15 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее представители польского правительство неоднократно заявляли о планах начать коммерческую добычу сланцевого газа в Польше, которая позволит снизить энергетическую зависимость от своего главного поставщика "голубого топлива" - Российской Федерации, в 2014 году.

В марте 2012 года польский государственный институт геологии оценил запасы сланцевого газа в Польше от 350 до 770 млрд кубометров газа в сравнении с оценкой Управления энергетической информации США (EIA) в 5,3 триллионов кубометров.

Справка УНИАН. Украина, как и Польша, пытается снизить энергетическую зависимость от России, в том числе, за счет проектов по добыче сланцевого газа.