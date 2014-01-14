Минэнергоугля решило ликвидировать дочернее предприятие «Нафтогаза»

Министерство энергетики и угольной промышленности решило ликвидировать охранное предприятие «Нафтогазбезпека», входящее в госхолдинг «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в приказе министерства №999 от 24 декабря 2013 года.

В тоже время, приказом №998 того же дня, Минэнергоугля приняло решение остановить деятельность путем реорганизации другой «дочки» «Нафтогаза» - предприятия «Будивельник», которое специализировалось на строительстве жилых и нежилых помещений.

Согласно документу, «Будивельник» будет присоединен к дочернему предприятию «Нафтогазобслуговування», эксплуатирующему автомобильный парк НАК «Нафтогаз Украины».

Как ранее сообщал УНИАН, правительство Украины планирует завершить реформирование Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» к концу 2014 года. Для этого «Нафтогаз Украины» заплатил компании Ernst&Young 9,995 млн грн за разработку программы реформирования. Данную программу Ernst&Young должен был разработать в течение 2013 года.

Цель и задача программы - предложить наиболее оптимальные варианты реструктуризации «Нафтогаза Украины» по основным направлениям деятельности компании и ее дочерних предприятий (добыча, транспортировка и реализация газа и нефти), а также разработка проектов правовых актов, необходимых для правового урегулирования требований Директивы 2003/55/ЕС по каждому из направлений.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.