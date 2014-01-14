Кабмин 15 января рассмотрит вопрос передачи имущества «Черноморнефтегаза»

Кабинет министров Украины 15 января планирует рассмотреть вопрос об отчуждении основных фондов крупного добытчика газа - Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, Крым).

Соответствующий пункт содержится в повестке дня заседания правительства.

Также Кабмин планирует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", куда входит «Черноморнефтегаз».

Докладчиком по данным вопросам выступит министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» за январь-ноябрь 2013 года добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,478 млрд куб. м природного газа, что на 40,2%, или 424 млн куб. м, больше, чем за аналогичный период 2012 года.

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.