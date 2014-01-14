Curzon Alternative Investments вышла из состава акционеров Regal Petroleum

Curzon Alternative Investments Limited вышла из состава акционеров британской нефтегазовой компании с активами в Украине Regal Petroleum, контролируемой парламентарием Вадимом Новинским.

Об этом говорится на сайте Лондонской фондовой биржи.

Так, компания сообщила, что после продажи своей доли 23 октября 2013 года больше не заинтересована принимать участие в покупке акций Regal Petroleum.

Детали сделки компания не сообщает.

Как ранее сообщал УНИАН, российская инвестиционная компания A1, входящая в консорциум «Альфа-Групп», в сентябре 2013 года сообщила о покупке 24,43% акций Regal Petroleum.

Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).