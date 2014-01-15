Цены на нефть колеблются на публикации статистики из США

Мировые цены на нефть колеблются в среду на фоне публикации статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil снизилась на 0,06% - до 106,31 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,02% и составила 92,57 доллара за баррель.

Объем розничных продаж в США в декабре 2013 года вырос на 0,2% в месячном исчислении, а аналитики ожидали увеличения на 0,1%. Эти данные позитивно повлияли на цены на "черное золото".

"Цена на нефть марки WTI слегка выросла на публикации данных по розничным продажам в США и на прогнозе снижения запасов нефти в стране", - считает глава Australia & New Zealand Bank по исследованиям в области сырьевых ресурсов Марк Перван, слова которого цитирует агентство Bloomberg.