Азербайджан остановил поставки газа в Россию

Азербайджан с 13 января прекратил поставки газа в России по техническим причинам, сроки возобновления поставок неизвестны, сообщили агентству "Прайм" в ОАО "Газпром".

"Поставки были остановлены 13 января в 10 утра. Они сказали, что причина техническая, сроки неизвестны", — сказал собеседник агентства.

До остановки Азербайджан поставлял в Россию 3 миллиона кубометров газа в сутки.

Объем поставок природного газа из Азербайджана в Россию, по предварительной оценке, в 2013 году снизился на 31,5% — до 1,37 миллиарда кубометров.

В октябре 2009 года "Газпром" и ГНКАР подписали контракт купли-продажи азербайджанского газа. Поставки газа по контракту начались 1 января 2010 года. В январе 2012 года "Газпром" и ГНКАР подписали дополнение к действующему контракту.