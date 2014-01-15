Минрегион насчитал 11 млрд грн экономии от снижения цены на российский газ

Снижение цены российского газа и, как следствие, уменьшение тарифов на тепло для бюджетных организаций, позволит Украине ежегодно экономить около 11 млрд грн бюджетных средств.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на замминистра Андрея Белоусова.

В частности, по его словам, 2 млрд грн ежегодно Украина будет экономить за счет снижения тарифов на тепло для бюджетных организаций и еще 9 млрд грн – благодаря уменьшению разницы между фактической ценой газа и ценой, по которой его покупали предприятия теплоэнергетики для нужд населения.

«Цена газа в тарифе на услуги по теплоснабжению для населения составляет 1309,2 грн/тыс. куб. м, или 160 долл. Она остается неизменной уже в течение трех лет, в то время, как фактическая цена газа составляла 408 долл./тыс. куб. м. Разница между фактической ценой газа и ценой, за которой его покупали предприятия теплоэнергетики и производили тепло именно для населения, ежегодно стоила государству 19 млрд грн. Теперь снижение цены на газ позволяет эту сумму уменьшить до 10 млрд грн», - цитирует Белоусова пресс-служба Минрегиона.

Замминистра также отметил, что сэкономленные средства позволят направить больший объем средств на социально-экономические и инфраструктурные проекты, а также на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

«В первую очередь эти средства государство направит на социально-экономическое развитие регионов, на реализацию инфраструктурных проектов, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на модернизацию коммунальной теплоэнергетики», - сказал Белоусов.

По его словам, на эти цели проектом госбюджета на 2014 год уже предусмотрено почти 7 млрд грн капитальных расходов, распределяемых Кабинетом министров и Государственным фондом регионального развития, - втрое больше чем в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 400 долл. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

Ранее, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявлял, что благодаря подписанию данного соглашения Украина сможет ежегодно экономить более 7 млрд долл. бюджетных средств ежегодно.